Nvidia сообщила о рекордной выручке по итогам третьего квартала 2024 года

Компания по производству чипов для разработки искусственного интеллекта Nvidia сообщила о рекордной выручке в размере 35,1 млрд долларов за третий квартал 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Выручка Nvidia за третий финансовый квартал превзошла ожидания Уолл-стрит, как и в предыдущем квартале, составив рекордные 35,1 млрд долларов, что на 94% больше, чем год назад.

По сравнению с выручкой за предыдущий квартал, которая составила 30 млрд долларов, показатель третьего квартала вырос на 17%. Nvidia сообщила о чистой прибыли в размере 19,3 млрд долларов.

"Эпоха ИИ в самом разгаре. Спрос на Hopper и грядущий выпуск Blackwell позволят создателям базовых моделей ИИ масштабировать работу и успешно выходить на рынок", — заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.