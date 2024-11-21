Nvidia сообщила о рекордной выручке по итогам третьего квартала 2024 года
Опубликовано:
Компания по производству чипов для разработки искусственного интеллекта Nvidia сообщила о рекордной выручке в размере 35,1 млрд долларов за третий квартал 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Выручка Nvidia за третий финансовый квартал превзошла ожидания Уолл-стрит, как и в предыдущем квартале, составив рекордные 35,1 млрд долларов, что на 94% больше, чем год назад.
По сравнению с выручкой за предыдущий квартал, которая составила 30 млрд долларов, показатель третьего квартала вырос на 17%. Nvidia сообщила о чистой прибыли в размере 19,3 млрд долларов.
"Эпоха ИИ в самом разгаре. Спрос на Hopper и грядущий выпуск Blackwell позволят создателям базовых моделей ИИ масштабировать работу и успешно выходить на рынок", — заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2190573-nvidia-soobshchila-o-rekordnoy-vyruchke-po-itogam-tretego-kvartala-2024-goda/