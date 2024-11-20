"Заставить Google продать Chrome": в компании прокомментировали слухи

Руководство Google предупредило о рисках для клиентов в случае продажи браузера Chrome на фоне слухов о намерении Минюста США вынудить компанию продать браузер, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Руководство Google заявило, что принудительная продажа браузера Chrome, предложенная Министерством юстиции США, нанесет серьезный ущерб клиентам компании.

На этой неделе появились слухи, что Минюст США передал в суд вопрос о продаже Chrome. Это стало продолжением решения судьи Амита Мехты в августе, который признал Google монополистом на рынке поисковых услуг и рекомендовал принять меры правовой защиты.

В ответ на этот шаг вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд заявила, что Министерство юстиции продолжает продвигать радикальную повестку дня, выходящую далеко за рамки юридических вопросов.

Также сообщается, что Google могут обязать внедрить дополнительные меры регулирования в отношении искусственного интеллекта, операционной системы Android и обработки данных

Малхолланд отметила, что подобное вмешательство правительства нанесет вред потребителям, разработчикам и американскому технологическому лидерству именно в тот момент, когда рынок развивается усиленными темпами.

Пока Минюст не дал комментариев по ситуации.