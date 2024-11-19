Медиакомпания Дональда Трампа собирается купить криптовалютную платформу

Медиакомпания избранного президента США Дональда Трампа Trump Media ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Эта новость вызвала резкий рост акций обеих компаний. Акции Trump Media подорожали на 16%, достигнув 32 долларов за акцию, тогда как акции Bakkt выросли на 162% и торговались на уровне около 29 долларов за акцию. Из-за такого скачка торги Bakkt временно приостановили.

Bakkt, базирующаяся в Альфаретте, штат Джорджия, была основана Intercontinental Exchange, которая владеет 55% акций компании. Сделка с Trump Media подчеркивает усиливающийся интерес избранного президента к криптовалютным платформам и открывает перспективы для стратегических объединений на этом технологическом рынке.