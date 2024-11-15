Евросоюз оштрафовал компанию-владельца Facebook на 800 млн евро за нечестную конкуренцию

Европейская комиссия решила оштрафовать американскую компанию Meta, которая владеет фейсбуком (и объявлена в России экстремистской организацией) на 798 млн евро, обвинив ее в нарушении законов о конкуренции.

Еврокомиссия сочла таким нарушением то, что Meta включила в интерфейс фейсбука свою коммерческую виртуальную доску объявлений, Facebook Marketplace. Это, по мнению правительства ЕС, привело к тому, что другие службы коммерческих объявлений оказались в ущемленном положении.

Meta заявила, что считает решение Еврокомиссии несправедливым и намерена подать апелляцию.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, комментируя решение о штрафе, что Meta сознательно ограничила возможности других рекламных служб конкурировать с ней.

«Она сделала это, чтобы создать такие преимущества для своей услуги, Facebook Marketplace, которых не могло быть у других провайдеров услуг объявлений онлайн», — сказала Вестагер.

Член Еврокомиссии заявила, что Meta должна прекратить подобную практику.

Meta заявляет, что Еврокомиссия не предъявила никаких доказательств того, что присутствие Facebook Marketplace в меню в фейсбуке как-то навредило конкурентам или клиентам.

«Принимая это решение, Еврокомиссия проигнорировала реалии рынка, и оно лишь защитит имеющиеся торговые площадки от конкуренции», — говорится в заявлении компании.

Решение о 800-миллионном штрафе Еврокомиссия приняла по итогам расследования, которое она же начала в 2021 году по жалобе конкурентов Meta.

За нарушение правил конкуренции Meta в Европе еще не штрафовали — но штрафовали за другое.