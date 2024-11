Spotify будет платить подкастерам за популярный контент

Музыкальный сервис Spotify намерен выплачивать вознаграждения подкастерам за создание контента, чтобы усилить позиции на рынке и обогнать YouTube, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компания планирует поощрять создателей, чьи видео достигают определённого уровня популярности. Также премиум-подписчики смогут смотреть такие шоу, как The Joe Rogan Experience и Anything Goes with Emma Chamberlain без рекламы. В настоящее время Spotify разрешает загружать подкасты, но не предоставляет авторам вознаграждения за просмотры.

Несмотря на эксклюзивный контент, доминирование Spotify на рынке подкастов ослабевает: всё больше слушателей предпочитают YouTube, принадлежащий Google. Платформа привлекает молодых пользователей и предлагает авторам долю от рекламного дохода, что побуждает их публиковать больше контента.