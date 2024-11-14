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Spotify будет платить подкастерам за популярный контент

Опубликовано:

Логотип Spotify
Логотип Spotify. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Музыкальный сервис Spotify намерен выплачивать вознаграждения подкастерам за создание контента, чтобы усилить позиции на рынке и обогнать YouTube, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания планирует поощрять создателей, чьи видео достигают определённого уровня популярности. Также премиум-подписчики смогут смотреть такие шоу, как The Joe Rogan Experience и Anything Goes with Emma Chamberlain без рекламы. В настоящее время Spotify разрешает загружать подкасты, но не предоставляет авторам вознаграждения за просмотры.

Несмотря на эксклюзивный контент, доминирование Spotify на рынке подкастов ослабевает: всё больше слушателей предпочитают YouTube, принадлежащий Google. Платформа привлекает молодых пользователей и предлагает авторам долю от рекламного дохода, что побуждает их публиковать больше контента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2187272-spotify-budet-platit-podkasteram-za-populyarnyy-kontent/

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