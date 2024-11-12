Стоимость акций Tesla значительно выросла после объявления результатов выборов в США

Цены на акции Tesla значительно выросли на фоне политической активности Илона Маска, основателя компании, который поддержал избранного президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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За последние пять дней акции Tesla выросли более чем на 38%, достигнув почти 342 долларов за акцию.

Управляющий директор Wedbush Securities Дэн Айвс назвал победу Трампа "переломным моментом" для Tesla, компании, которая планирует развивать производство беспилотных автомобилей. Маск активно поддерживал Трампа в ключевом колеблющемся штате и продвигал его кандидатуру через социальные сети, что укрепило позиции предпринимателя.

"Маск сделал значимую ставку на победу Трампа, и теперь Tesla под его руководством сможет воспользоваться более благоприятной регуляторной средой для электромобильной отрасли", — отметил Дэн Айвс.