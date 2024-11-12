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Стоимость акций Tesla значительно выросла после объявления результатов выборов в США

Опубликовано:

Машина стоит возле здания с надписью Tesla
Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Цены на акции Tesla значительно выросли на фоне политической активности Илона Маска, основателя компании, который поддержал избранного президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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За последние пять дней акции Tesla выросли более чем на 38%, достигнув почти 342 долларов за акцию.

Управляющий директор Wedbush Securities Дэн Айвс назвал победу Трампа "переломным моментом" для Tesla, компании, которая планирует развивать производство беспилотных автомобилей. Маск активно поддерживал Трампа в ключевом колеблющемся штате и продвигал его кандидатуру через социальные сети, что укрепило позиции предпринимателя.

"Маск сделал значимую ставку на победу Трампа, и теперь Tesla под его руководством сможет воспользоваться более благоприятной регуляторной средой для электромобильной отрасли", — отметил Дэн Айвс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2186168-stoimost-akciy-tesla-znachitelno-vyrosla-posle-obyavleniya-rezultatov-vyborov-v-ssha/

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