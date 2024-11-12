Стоимость акций Tesla значительно выросла после объявления результатов выборов в США
Опубликовано:
Цены на акции Tesla значительно выросли на фоне политической активности Илона Маска, основателя компании, который поддержал избранного президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
За последние пять дней акции Tesla выросли более чем на 38%, достигнув почти 342 долларов за акцию.
Управляющий директор Wedbush Securities Дэн Айвс назвал победу Трампа "переломным моментом" для Tesla, компании, которая планирует развивать производство беспилотных автомобилей. Маск активно поддерживал Трампа в ключевом колеблющемся штате и продвигал его кандидатуру через социальные сети, что укрепило позиции предпринимателя.
"Маск сделал значимую ставку на победу Трампа, и теперь Tesla под его руководством сможет воспользоваться более благоприятной регуляторной средой для электромобильной отрасли", — отметил Дэн Айвс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2186168-stoimost-akciy-tesla-znachitelno-vyrosla-posle-obyavleniya-rezultatov-vyborov-v-ssha/