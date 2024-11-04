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Уоррен Баффет вновь сократил свою долю в Apple в третьем квартале 2024 года

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Уоррен Баффет
Уоррен Баффет. Фото: J. Countess/Getty Images

Уоррен Баффет и созданный им конгломерат Berkshire Hathaway продолжают сокращать долю в Apple, стоимость компании в этом году упала на 60%, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg. 

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Berkshire сократила свою долю в Apple примерно на 25% в третьем квартале 2024 года, после того как во втором квартале произвела сокращение практически вдвое. При этом акции Apple выросли лишь на 10,6% в третьем квартале. 

Apple сталкивается с рядом проблем в последние месяцы, включая медленный рост продаж iPhone. На прошлой неделе Apple сообщила инвесторам, что прогнозирует рост продаж на уровне от низкого до среднего.

Продажи в Китае упали, в то время как местные производители смартфонов занимают все большую долю рынка в Китае. Регуляторы по обе стороны Атлантики усиливают контроль за антимонопольным законодательством и проблемами конкуренции. Кроме того, Apple отстает от своих конкурентов в области разработки искусственного интеллекта. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2182565-uorren-baffet-vnov-sokratil-svoyu-dolyu-v-apple-v-tretem-kvartale-2024-goda/

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