Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акции Samsung потеряли в цене из-за проблем с искусственным интеллектом

Опубликовано:

Голубая вывеска Samsung
Samsung. Иллюстративное фото: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Samsung потеряла 122 млрд долларов рыночной капитализации из-за трудностей с искусственным интеллектом и литейным производством, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Еще недавно казалось, что Samsung Electronics готова воспользоваться мировым бумом на искусственный интеллект: прибыль компании росла, а акции приближались к историческому максимуму. Однако сейчас крупнейшая компания Южной Кореи столкнулась с трудностями, связанными с технологическим отставанием.

Инвесторы опасаются, что Samsung проигрывает SK Hynix в производстве чипов для ИИ и не может опередить Taiwan Semiconductor Manufacturing в аутсорсинге микросхем, что вызвало падение акций на 32% с июльского максимума и лишило компанию 122 млрд долларов рыночной стоимости. Это больше, чем потери любого другого производителя микросхем.

Хотя наибольшую долю продаж Samsung по-прежнему составляют смартфоны и потребительская электроника, именно полупроводники были главным источником прибыли в последние годы. В начале месяца компания извинилась перед инвесторами за разочаровывающие результаты в этом подразделении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2180573-akcii-samsung-poteryali-v-cene-iz-za-problem-s-iskusstvennym-intellektom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie