Акции Samsung потеряли в цене из-за проблем с искусственным интеллектом

Samsung потеряла 122 млрд долларов рыночной капитализации из-за трудностей с искусственным интеллектом и литейным производством, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Еще недавно казалось, что Samsung Electronics готова воспользоваться мировым бумом на искусственный интеллект: прибыль компании росла, а акции приближались к историческому максимуму. Однако сейчас крупнейшая компания Южной Кореи столкнулась с трудностями, связанными с технологическим отставанием.

Инвесторы опасаются, что Samsung проигрывает SK Hynix в производстве чипов для ИИ и не может опередить Taiwan Semiconductor Manufacturing в аутсорсинге микросхем, что вызвало падение акций на 32% с июльского максимума и лишило компанию 122 млрд долларов рыночной стоимости. Это больше, чем потери любого другого производителя микросхем.

Хотя наибольшую долю продаж Samsung по-прежнему составляют смартфоны и потребительская электроника, именно полупроводники были главным источником прибыли в последние годы. В начале месяца компания извинилась перед инвесторами за разочаровывающие результаты в этом подразделении.