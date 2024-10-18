Акции Nvidia приблизились к новому максимуму после спада в начале недели

Акции Nvidia приближаются к новому максимуму на фоне успехов одного из партнеров компании, несмотря на спад, случившийся в начале недели, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В четверг акции производителя чипов для искусственного интеллекта Nvidia выросли на 2,8%, достигнув около 139,5 доллара за акцию. В ходе торгов акции ненадолго поднялись на 3%, установив новый внутридневной рекорд в 140,89 доллара. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 июня, когда цена достигла 140,76 доллара.

Акции тайваньской компании TSM, партнера Nvidia, также выросли на 12% после того, как TSM превзошла ожидания по прибыли за третий квартал.

Тем не менее, акции Nvidia упали на 4% в начале недели после сообщений о возможных ограничениях США на экспорт чипов. Администрация Байдена рассматривает ограничения на продажу передовых чипов, включая продукцию Nvidia и AMD, за рубеж.