FT: Meta уволила около 20 сотрудников из-за неправильного использования купонов на еду

Meta уволила около двух десятков сотрудников в Лос-Анджелесе за злоупотребление продовольственными купонами, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Как сообщают источники FT, увольнения произошли за несколько дней до начала реструктуризации в некоторых подразделениях компании, включая WhatsApp, Instagram и Reality Labs — отделение Meta, работающее над технологиями дополненной и виртуальной реальности.

Meta, как и многие крупные технологические компании, предоставляет сотрудникам бесплатное питание в качестве бонуса. В небольших офисах без столовой сотрудникам выплачиваются так называемые купоны на еду: 20 долларов на завтрак, 25 долларов на обед и 25 долларов на ужин. Эти средства предназначены для заказа еды через сервисы доставки.

Уволенные сотрудники, как сообщается, использовали эти деньги для личных нужд, включая заказ еды домой и покупку предметов домашнего обихода, что нарушало условия использования продовольственных купонов.

Meta отказалась от публичных комментариев относительно произошедших увольнений.