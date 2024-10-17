SpaceX обвинила калифорнийских чиновников в дискриминации Илона Маска за политические взгляды

Компания SpaceX Илона Маска подала в суд на Калифорнийскую береговую комиссию, обвиняя ее в превышении полномочий и политической предвзятости, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Иск был подан после того, как Калифорнийская береговая комиссия отклонила запрос Военно-воздушных сил США об увеличении числа запусков SpaceX с базы Ванденберг, расположенной к северо-западу от Лос-Анджелеса. Комиссия проголосовала против повышения лимита на количество ежегодных запусков с базы.

В SpaceX утверждают, что комиссия превысила свои полномочия, ограничивая деятельность компании из-за политических взглядов ее генерального директора и основного акционера Илона Маска. Представители компании заявили, что демократическое руководство штата Калифорния проявило политическую предвзятость, поскольку Маск поддерживает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Кроме того, в иске утверждается, что голосование комиссии противоречит федеральному законодательству, и что действия комиссии были незаконной попыткой отомстить компании за политические взгляды ее руководителя.

Калифорнийская береговая комиссия пока не предоставила комментариев на запросы журналистов.