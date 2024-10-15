Акции Nvidia достигли нового максимума на фоне укрепления экономики США

Акции Nvidia достигли нового максимума на фоне оптимизма инвесторов по поводу восстановления экономики США, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Компания Nvidia, специализирующаяся на разработке чипов для искусственного интеллекта, снова поднялась на рекордные уровни, превысив предыдущий пик, зафиксированный в июле. Инвесторы выразили уверенность в восстановлении американской экономики, что способствовало притоку средств в крупные технологические компании США.

Акции Nvidia выросли на 2,4%, закрывшись на отметке 138,07 долларов, а рыночная капитализация компании достигла 3,39 трлн долларов, что приблизило ее к Apple, оценка которой составляет 3,5 трлн долларов.

После летнего спада акций Nvidia и других ведущих технологических компаний инвесторы начали уходить из технологического сектора в пользу финансов и промышленности. Тем не менее, рост вновь возобновился благодаря снижению процентных ставок Федеральной резервной системой США в прошлом месяце, что позволило крупнейшим технологическим компаниям вновь выйти на лидирующие позиции на рынке.