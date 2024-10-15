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Эзотерика

Акции Nvidia достигли нового максимума на фоне укрепления экономики США

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Логотип Nvidia
Логотип Nvidia. Иллюстративное фото: Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Акции Nvidia достигли нового максимума на фоне оптимизма инвесторов по поводу восстановления экономики США, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Компания Nvidia, специализирующаяся на разработке чипов для искусственного интеллекта, снова поднялась на рекордные уровни, превысив предыдущий пик, зафиксированный в июле. Инвесторы выразили уверенность в восстановлении американской экономики, что способствовало притоку средств в крупные технологические компании США.

Акции Nvidia выросли на 2,4%, закрывшись на отметке 138,07 долларов, а рыночная капитализация компании достигла 3,39 трлн долларов, что приблизило ее к Apple, оценка которой составляет 3,5 трлн долларов.

После летнего спада акций Nvidia и других ведущих технологических компаний инвесторы начали уходить из технологического сектора в пользу финансов и промышленности. Тем не менее, рост вновь возобновился благодаря снижению процентных ставок Федеральной резервной системой США в прошлом месяце, что позволило крупнейшим технологическим компаниям вновь выйти на лидирующие позиции на рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2174370-akcii-nvidia-dostigli-novogo-maksimuma-na-fone-ukrepleniya-ekonomiki-ssha/

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