Верховный суд Бразилии пообещал новые крупные штрафы для компаний Илона Маска

Верховный суд Бразилии заявил, что компаниям X и Starlink Илона Маска грозят ежедневные штрафы в размере одного миллиона долларов за несоблюдение судебного решения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно постановлению суда, компании X и Starlink могут столкнуться с крупными штрафами за попытки обойти запрет на деятельность соцсети X на территории Бразилии. Штрафы, наложенные судом, составляют 5 млн бразильских реалов (около 920 тысяч долларов) за каждый день нарушения.

Первоначально запрет на доступ к X в Бразилии был введен главным судьей страны Александром де Мораесом в конце августа, а в сентябре коллегия судей поддержала это решение.

Суд постановил, что X нарушила бразильское законодательство, не назначив официального представителя в стране и не пресекла публикацию контента, который может нанести вред демократическим институтам. По данным суда, такой контент влиял на разжигание ненависти и разглашал конфиденциальные данные федеральных чиновников.

После запрета X начала использовать серверы Cloudflare и постоянно меняющиеся IP-адреса, что, по всей видимости, позволило восстановить доступ к платформе для пользователей в Бразилии. Ранее компания использовала бразильские IP-адреса, которые интернет-провайдерам было легче блокировать по указанию регуляторов.