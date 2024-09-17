Сотрудников Amazon попросили вернуться к пятидневной рабочей неделе в офисах

Впервые с начала пандемии COVID-19 сотрудников технологической компанииAmazon попросили вернуться к пятидневной работе в офисах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Генеральный директор компании Энди Джасси отметил, что постоянное нахождение сотрудников в офисе приносит значительные преимущества. Ранее Amazon разрешила некоторым сотрудникам работать из дома из-за пандемии. С 1 мая 2023 года работников обязали находиться в офисе не более трех дней в неделю.

Полный переход на пятидневную офисную неделю начнется с 1 января 2025 года.

Amazon присоединилась к другим крупным компаниям, таким как UPS, JPMorgan Chase и Boeing, которые также призвали сотрудников вернуться в офисы на постоянной основе. Эти меры направлены на восстановление корпоративной культуры и заполнение офисных помещений.

Несмотря на эти инициативы, уровень заполняемости офисов не достиг показателей, существовавших до пандемии. По данным поставщика услуг безопасности Kastle Systems, средняя заполняемость офисов в 10 крупных городах США в последние месяцы остается на уровне 50%.