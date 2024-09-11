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Amazon инвестирует 11 млрд долларов в развитие ИИ в Британии

Опубликовано:

Amazon лого
Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Американский гигант Amazon инвестирует почти 11 млрд долларов в развитие облачной инфраструктуры для разработки технологии ИИ в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение американского гиганта электронной коммерции, объявило о планах вложить 8 млрд фунтов стерлингов (10,45 млрд долларов США) в течение следующих пяти лет в строительство и эксплуатацию центров обработки данных в Великобритании, усиливая свои позиции в области облачных вычислений в стране.

Эти инвестиции отражают растущую популярность генеративного искусственного интеллекта среди технологических компаний, стремящихся интегрировать эту технологию в свой бизнес.

"Мы видим активное внедрение облачных вычислений и технологий искусственного интеллекта британскими предприятиями и знаем, что у Великобритании есть очень амбициозный план в области цифровых технологий"— отметила Тануджа Рандери, управляющий директор AWS по Европе, Ближнему Востоку и Африке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2160076-amazon-investiruet-11-mlrd-dollarov-v-razvitie-ii-v-britanii/

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