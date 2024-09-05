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Стартап сооснователя OpenAI по разработке безопасного ИИ привлек еще миллиард долларов

Опубликовано:

Робот
Робот. Иллюстративное фото: pexels.com

Стартап в сфере искусственного интеллекта, основанный соучредителем OpenAI Ильей Суцкевером, привлек финансирование в размере 1 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Илья Суцкевер, соучредитель OpenAI, получил 1 млрд долларов от инвесторов, среди которых Sequoia и Andreessen Horowitz, для нового бизнеса, направленного на создание безопасных моделей искусственного интеллекта.

По данным источников FT, после сделки рыночная оценка компании Суцкевера, основанной три месяца назад и не имеющей готового продукта, достигла 5 млрд долларов.

Стартап Суцкевера Safe Superintelligence (SSI) направит инвестиционные средства на вычислительные ресурсы для разработки своей модели ИИ, а также на найм новых сотрудников, которые присоединятся к действующей команде из 10 человек.

Бывший главный научный сотрудник OpenAI основал компанию вместе с серийными инвесторами в сфере ИИ Натом Фридманом и Дэниелом Гроссом, а также Дэниелом Леви, бывшим исследователем OpenAI.

Суцкевер покинул OpenAI в мае, участвуя в кампании против генерального директора Сэма Альтмана. В OpenAI он возглавлял команду, отвечающую за то, чтобы системы ИИ, превосходящие человеческий интеллект, действовали в интересах человека. После его увольнения команда была расформирована.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2157471-startap-soosnovatelya-openai-po-razrabotke-bezopasnogo-ii-privlek-eshche-milliard-dollarov/

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