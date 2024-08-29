WSJ: OpenAI готовится привлечь инвестиции в размере нескольких миллиардов долларов

OpenAI ведет переговоры о привлечении нескольких миллиардов долларов в ходе нового раунда финансирования, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По данным источников WSJ, компания Thrive Capital может стать крупнейшим инвестором, вложив около миллиарда долларов. Microsoft также планирует продолжать инвестиции в компанию-разработчика ChatGPT.

Новый раунд станет крупнейшим привлечением внешнего капитала для OpenAI с момента, когда Microsoft инвестировала в стартап около 10 млрд долларов в январе 2023 года. С тех пор в Кремниевой долине началась гонка за создание передовых систем искусственного интеллекта, которые, как ожидается, произведут революцию в экономике.

В последний раз OpenAI оценивалась в 86 млрд долларов в конце прошлого года, когда сотрудники продавали свои акции. После нового раунда финансирования капитализация компании может превысить 100 млрд долларов.

OpenAI остается лидером на рынке технологий ИИ, привлекая сотни миллионов пользователей ежемесячно. Для сохранения лидерства компании потребуются значительные инвестиции, чтобы продолжать разработку продуктов, способных понимать команды и генерировать сложные тексты, изображения и видео.