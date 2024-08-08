Состояние сооснователей Airbnb сократилось из-за падения фондового рынка

Состояние основателей сервиса Airbnb сократилось на 12% из-за падения акций на фондовом рынке и ослабления спроса в США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Общее состояние трех основателей сервиса Airbnb, позволяющего сдавать апартаменты в аренду по всему миру, сократилось на 12%, поскольку акции компании упали в цене из-за ослабления спроса в США. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, распродажа акций уничтожила в общей сложности 3,2 млрд долларов активов Брайана Чески, Натана Блечарзика и Джо Геббиа, а акции компании упали до самого низкого уровня, наблюдаемого с ноября 2022 года.

Акции Airbnb из Сан-Франциско упали на 13% после того, как компания дала инвесторам мрачный прогноз на третий квартал 2024 года. Объем бронирования вырос на 8,7% во втором квартале года, что значительно ниже 11%-ного роста, который аналитики предсказывали для летнего сезона путешествий.

Падение акций сократило чистый капитал Чески примерно на 1,3 млрд долларов, уменьшив состояние генерального директора до 9,2 млрд долларов, самого низкого уровня в этом году. Состояние Блечарзика, главного стратегического директора, сократилось на 1 млрд долларов, до 7,7 млрд долларов.

Третий соучредитель Геббиа ушел из Airbnb в 2022 году и с января 2022 года по июнь 2024 года продал акций на сумму более 2 млрд долларов. После спада в среду его состояние оценивается в 7,2 млрд долларов.