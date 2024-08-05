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Уоррен Баффет продал часть доли в Apple: инвесторов просят не беспокоиться

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Уоррен Баффет
Уоррен Баффет. Фото: J. Countess/Getty Images

Эксперты призвали инвесторов не беспокоиться из-за того, что Уоррен Баффет продал большую часть акций компании-производителя iPhone, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Конгломерат Berkshire Hathaway под руководством известного инвестора Уоррена Баффета продал почти половину своих акций технологического гиганта из Купертино во втором квартале 2024 года.

Доля Berkshire в Apple сейчас составляет около 84 млрд долларов, тогда как в марте она составляла 140 млрд долларов. Продажа произошла во время бурного роста на фондовом рынке, который спровоцировал рост акций Apple на 23%.

С 2016 года, когда Уоррен Баффет заявил, что владеет долей в Apple, акции компании взлетели в цене почти на 900%, поскольку компания укрепила свое влияние в отрасли, обеспечив Berkshire миллиарды долларов нереализованной прибыли.

"Сокращение Баффетом своей доли в Apple — это всего лишь вопрос управления рисками. Если бы существовали опасения относительно долгосрочной жизнеспособности Apple, Баффет продал бы абсолютно все акции", — сказал Джо Гилберт, старший портфельный менеджер Integrity Asset Management.

Представители Apple и Berkshire Hathaway не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2144559-uorren-baffet-prodal-chast-doli-v-apple-investorov-prosyat-ne-bespokoitsya/

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