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Tesla подала в суд на стартап по производству адаптеров для зарядки электрокаров

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Электромобиль Tesla на заправке
Tesla. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Tesla подала в суд на стартап по производству зарядных устройств для электромобилей, утверждая, что устройства данной компании небезопасны, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Компания Илона Маска по производству электрокаров Tesla подала иск в федеральный суд против стартапа-производителя адаптеров для зарядных устройств электромобилей EVject за так называемую незаконную торговую практику.

Автопроизводитель утверждает, что адаптер от EVject представляет высокий риск для безопасности пользователей, а реклама продукта, сосредоточенная на бесперебойной работе с быстрой зарядкой постоянного тока, нанесла ущерб бренду Tesla.

Ранее EVject активно рекламировала Escape Connector — адаптер зарядного устройства, который позволяет водителям электромобилей трогаться с места, пока их автомобиль все еще подключен к зарядному устройству.

Сообщалось, что адаптер способен отключить защиту электромобиля, что позволяет водителю переключить передачу. Escape Connector должен разделиться на две части, чтобы защитить порт зарядки и кабель во время старта движения.

В жалобе Tesla говорится, что в конструкции Connector нет защиты от перегрева. Документ был подан в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2143528-tesla-podala-v-sud-na-startap-po-proizvodstvu-adapterov-dlya-zaryadki-elektrokarov/

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