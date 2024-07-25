Amazon Prime приобрела британскую студию, на которой снимала "Кольца власти"

Amazon Prime Video приобрела британскую киностудию Bray Studios, которая занимается созданием фильмов уже более 70 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Американская компания Amazon Prime Video снимала фильмы и сериалы на студии Bray Studios в Беркшире с 2022 года, но теперь выкупила эту площадку. Это означает, что Amazon планирует на постоянной основе производить развлекательный контент в Британии и будет способствовать развитию местной экономики.

Киностудия Bray Film Studios расположена на берегу реки Темзы, всего в 42 км от центра Лондона. Сердцем студии является бывший английский загородный дом XVIII века. В 1951 году здесь обосновалась кинокомпания Hammer Films.

За два десятилетия Hammer Films создала более 100 самобытных фильмов в жанрах фэнтези и ужасов. Среди них: "Мумия", "Проклятие Франкенштейна" и "Дракула", которые стали мировыми хитами.

В течение последних двух лет Amazon снимала на студии Bray Studios свои самые громкие хиты. В частности, сериал "Кольца власти" (спин-офф "Властелина колец") и первый сезон сериала "Цитадель".