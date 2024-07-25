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Amazon Prime приобрела британскую студию, на которой снимала "Кольца власти"

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Логотип Amazon Prime Video
Логотип Amazon Prime Video. Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Amazon Prime Video приобрела британскую киностудию Bray Studios, которая занимается созданием фильмов уже более 70 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Американская компания Amazon Prime Video снимала фильмы и сериалы на студии Bray Studios в Беркшире с 2022 года, но теперь выкупила эту площадку. Это означает, что Amazon планирует на постоянной основе производить развлекательный контент в Британии и будет способствовать развитию местной экономики.

Киностудия Bray Film Studios расположена на берегу реки Темзы, всего в 42 км от центра Лондона. Сердцем студии является бывший английский загородный дом XVIII века. В 1951 году здесь обосновалась кинокомпания Hammer Films.

За два десятилетия Hammer Films создала более 100 самобытных фильмов в жанрах фэнтези и ужасов. Среди них: "Мумия", "Проклятие Франкенштейна" и "Дракула", которые стали мировыми хитами.

В течение последних двух лет Amazon снимала на студии Bray Studios свои самые громкие хиты. В частности, сериал "Кольца власти" (спин-офф "Властелина колец") и первый сезон сериала "Цитадель".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2139604-amazon-prime-priobrela-britanskuyu-studiyu-na-kotoroy-snimala-kolca-vlasti/

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