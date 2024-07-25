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Состояние Илона Маска сократилось из-за резкого падения акций Tesla

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Christian Marquardt - Pool/Getty Images

Состояние Илона Маска сократилось на 16 млрд долларов из-за обвала акций Tesla, однако он все еще остается самым богатым человеком в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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По данным Forbes, основатель Tesla и SpaceX владеет капиталом в размере 232 млрд долларов. Илон Маск примерно на 30 млрд долларов богаче Джеффа Безоса, который в данный момент занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

Акции Tesla упали более чем на 11% в среду после того, как прибыль компании за второй квартал не оправдала ожиданий инвесторов.

Во вторник компания сообщила о падении прибыли на 45%, с чистой прибылью в размере 1,5 млрд долларов за второй квартал 2024 года, что ниже 2,7 млрд долларов, заработанных компанией годом ранее. При этом выручка Tesla выросла на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Продажи электромобилей продолжают расти, но медленнее, чем это происходило раньше. Tesla также сталкивается с более жесткой конкуренцией со стороны других автопроизводителей, поскольку на рынке теперь гораздо больше электромобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2139598-sostoyanie-ilona-maska-sokratilos-iz-za-rezkogo-padeniya-akciy-tesla/

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