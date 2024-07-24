Tesla сообщила о падении прибыли во втором квартале 2024 года

Компания-производитель электрокаров Tesla вновь сообщила о падении прибыли, а генеральный директор Илон Маск попросил инвесторов проявить терпение, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Квартальная прибыль компании составила 52 цента на акцию. При этом продажи превзошли ожидания аналитиков. Выручка компании достигла рекордных 25,5 млрд долларов, 890 млн долларов из которых пришлись на выданные кредиты. Tesla известна тем, что кредитует более мелких автопроизводителей, стремящихся соблюдать требования по выбросам.

Акции Tesla упали на 8% на расширенных торгах в Нью-Йорке во вторник вечером.

Инвесторов беспокоит, что компания не готова представить долгожданную модель роботакси до 10 октября. Известно, что в эти даты компания покажет лишь прототип будущей модели. Аналитики считают, что выпуск нового, более дешевого, автомобиля мог бы увеличить прибыль компании.

Генеральный директор компании Илон Маск не раз заявлял, что инвесторам необходимо проявить терпение, поскольку главная ценность Tesla заключается в автономности и уникальности компании.