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"Крестная мать ИИ" разрабатывает технологию, способную рассуждать как человек

Опубликовано:

Доктор Фэй-Фэй Ли
Доктор Фэй-Фэй Ли. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Эксперт в области машинного обучения и так называемая "крестная мать искусственного интеллекта" доктор Фэй-Фэй Ли объявила о создании собственного стартапа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Доктор Фэй-Фэй Ли создала стартап в сфере искусственного интеллекта под названием World Labs, который уже достиг стоимости в миллиард долларов. Создательница не разглашает планы компании, но источники сообщают, что деятельность стартапа связана с разработкой технологии, способной обрабатывать визуальные данные и рассуждать подобно человеку.

"Любопытство побуждает нас создавать машины, которые будут рассуждать так же разумно, как мы, если не лучше. И если мы хотим продвинуть ИИ за пределы его нынешних возможностей, нам нужно нечто большее, чем ИИ, который может видеть и говорить. Нам нужен ИИ, способный на поступок", — сказала доктор Ли во время выступления на конференции TED в апреле.

Сообщается, что спонсорами стартапа World Labs являются Andreessen Horowitz и фонд искусственного интеллекта Radical Ventures.

Фэй-Фэй Ли известна тем, что изобрела ImageNet, набор данных, используемый для развития компьютерного зрения, который многие считают катализатором бума ИИ. Она также входит в группу из 12 ученых, исследующих ресурсы ИИ, которая была сформирована Белым домом в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2136012-krestnaya-mat-ii-razrabatyvaet-tehnologiyu-sposobnuyu-rassuzhdat-kak-chelovek/

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