Google готовится сделать самое большое вложение в стартап за всю историю компании

Google близка к приобретению стартапа в сфере кибербезопасности Wiz за 23 млрд долларов, что может стать крупнейшим приобретением компании, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По данным источников WSJ, руководство Google ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере кибербезопасности Wiz примерно за 23 млрд долларов. Соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, если переговоры не сорвутся.

Alphabet (материнская компания Google) готовится к сделке в период интенсивного антимонопольного контроля над технологическими гигантами. Приобретение поможет укрепить позиции Alphabet в сфере облачных вычислений, важного и растущего направления, в котором компания отстает от конкурентов.

Оценка Wiz резко возросла с момента ее основания в 2020 году генеральным директором Ассафом Раппапортом и несколькими коллегами. Компания, предлагающая программное обеспечение для кибербезопасности для облачных вычислений, привлекла 1 млрд долларов в начале этого года при оценке в 12 млрд долларов. Это один из немногих стартапов за пределами отрасли искусственного интеллекта, который привлек деньги при более высокой оценке в 2024 году.

Большинство стартапов все еще страдают от последствий технологического бума, пик которого пришелся на начало этого десятилетия, когда низкие процентные ставки способствовали резкому росту оценок, значительно превзошедших рост бизнеса.