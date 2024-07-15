Google готовится сделать самое большое вложение в стартап за всю историю компании
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Google близка к приобретению стартапа в сфере кибербезопасности Wiz за 23 млрд долларов, что может стать крупнейшим приобретением компании, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.
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По данным источников WSJ, руководство Google ведет переговоры о приобретении стартапа в сфере кибербезопасности Wiz примерно за 23 млрд долларов. Соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, если переговоры не сорвутся.
Alphabet (материнская компания Google) готовится к сделке в период интенсивного антимонопольного контроля над технологическими гигантами. Приобретение поможет укрепить позиции Alphabet в сфере облачных вычислений, важного и растущего направления, в котором компания отстает от конкурентов.
Оценка Wiz резко возросла с момента ее основания в 2020 году генеральным директором Ассафом Раппапортом и несколькими коллегами. Компания, предлагающая программное обеспечение для кибербезопасности для облачных вычислений, привлекла 1 млрд долларов в начале этого года при оценке в 12 млрд долларов. Это один из немногих стартапов за пределами отрасли искусственного интеллекта, который привлек деньги при более высокой оценке в 2024 году.
Большинство стартапов все еще страдают от последствий технологического бума, пик которого пришелся на начало этого десятилетия, когда низкие процентные ставки способствовали резкому росту оценок, значительно превзошедших рост бизнеса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2134101-google-gotovitsya-sdelat-samoe-bolshoe-vlozhenie-v-startap-za-vsyu-istoriyu-kompanii/