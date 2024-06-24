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СМИ: Apple может внедрить ИИ от Meta в свои устройства

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Девушка держит в руках iPhone
Девушка. Иллюстративное фото: Serene Lee/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Apple может заключить соглашение о партнерстве с Meta в части внедрения инструментов с ИИ в iPhone и другие устройства компании из Купертино, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Согласно предварительным условиям сделки, о которых стало известно журналистам, Meta интегрирует возможности искусственного интеллекта в платформу Apple Intelligence, о запуске которой руководство Apple объявило во время Всемирной конференции разработчиков, прошедшей в начале июня. Тогда же Apple сообщила о партнерстве с OpenAI и внедрении ChatGPT в систему iOS.

Журналисты отмечают, что партнерство Apple и Meta AI — это не самое очевидное сотрудничество. Технологические гиганты разошлись во мнениях из-за изменений правил конфиденциальности Apple в 2021 году. В 2022 году в Meta сообщили, что из-за новых правил Apple доходы Facebook, Instagram и других платформ компании снизились на 10 млрд долларов.

Кроме того, журналистам стало известно, что Meta посоветовала рекламодателям использовать обходной путь, чтобы избежать комиссий, которые Apple взимает за продвигаемые публикации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2122752-smi-apple-mozhet-vnedrit-ii-ot-meta-v-svoi-ustroystva/

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