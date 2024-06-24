СМИ: Apple может внедрить ИИ от Meta в свои устройства

Apple может заключить соглашение о партнерстве с Meta в части внедрения инструментов с ИИ в iPhone и другие устройства компании из Купертино, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Согласно предварительным условиям сделки, о которых стало известно журналистам, Meta интегрирует возможности искусственного интеллекта в платформу Apple Intelligence, о запуске которой руководство Apple объявило во время Всемирной конференции разработчиков, прошедшей в начале июня. Тогда же Apple сообщила о партнерстве с OpenAI и внедрении ChatGPT в систему iOS.

Журналисты отмечают, что партнерство Apple и Meta AI — это не самое очевидное сотрудничество. Технологические гиганты разошлись во мнениях из-за изменений правил конфиденциальности Apple в 2021 году. В 2022 году в Meta сообщили, что из-за новых правил Apple доходы Facebook, Instagram и других платформ компании снизились на 10 млрд долларов.

Кроме того, журналистам стало известно, что Meta посоветовала рекламодателям использовать обходной путь, чтобы избежать комиссий, которые Apple взимает за продвигаемые публикации.