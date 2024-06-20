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Илон Маск пытается наладить контакт с рекламодателями после скандального заявления

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Мужчина в черной кофте
Илон Маск. Фото: WPA Pool/Getty Images

Илон Маск пытается смягчить последствия своих скандальных публичных высказываний, которые оттолкнули рекламодателей от соцсети X (бывшая Twitter), передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На фестивале рекламы "Каннские львы", который сейчас проходит во французских Каннах, генеральный директор WPP Марк Рид спросил Маска, что он имел в виду, заявив в конце 2023 года, что рекламодатели, угрожающие отказаться от рекламы в X, "могут идти к черту".

В июне 2024 года Маск объяснил, что это заявление было сделано в контексте общего тезиса о свободе слова, а не как послание всем рекламодателям.

"Это не было адресовано всем рекламодателям. Я считаю, что очень важно, чтобы в мире была глобальная платформа, гарантирующая свободу слова, где будет представлен широкий диапазон мнений, а люди могли бы открыто высказать свои предпочтения", — сказал Маск.

По его словам, в то время некоторые рекламодатели настаивали на цензуре в X.

В прошлом году несколько крупнейших рекламодателей мира, включая Apple, IBM, Disney и Sony, отозвали свою рекламу на X из-за противоречивых комментариев Маска и случаев, когда их рекламные баннеры были размещены рядом со скандальными публикациями.

Владелец X Илон Маск эмоционально отреагировал на это событие и публично выругался против некоторых топ-менеджеров данных компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2120688-ilon-mask-pytaetsya-naladit-kontakt-s-reklamodatelyami-posle-skandalnogo-zayavleniya/

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