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Материнская компания Pinduoduo стала самой дорогой компанией Китая в сфере электронной коммерции

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Логотип Pinduoduo
Логотип Pinduoduo. Иллюстративное фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Китайская компания PDD сместила Alibaba с позиции самой дорогой компании Китая в сфере электронной коммерции, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Аналитики утверждают, что соотношение цены и качества услуг компании PDD, а также рост маркетплейса Temu помогли компании стать лидером на рынке электронной коммерции Китая, что сделало ее самой дорогой компанией Китая в этом сегменте.

Акции компании выросли на 7,5%, а ее рыночная капитализация превзошла капитализацию главного конкурента Alibaba Group. По данным LSEG, за последний год акции PDD выросли более чем вдвое — на 109%.

PDD, которой также принадлежит китайское приложение Pinduoduo, имеет рыночную капитализацию около 208 млрд долларов по сравнению с 196 млрд долларов капитализации Alibaba.

"Мы считаем, что прибыльность Temu повысится быстрее, чем предполагалось ранее, благодаря введению новой модели торговли, в соответствии с которой расходы на логистику будут нести торговцы", — сказала аналитик Morningstar Челси Тэм.

Руководство PDD сообщило, что чистая прибыль компании, причитающаяся акционерам, в первом квартале 2024 года выросла на 246%, до 3,87 млрд долларов, по сравнению с показателем прошлого года, значительно превысив оценку LSEG в 12,86 млрд юаней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2108640-materinskaya-kompaniya-pinduoduo-stala-samoy-dorogoy-kompaniey-kitaya-v-sfere-elektronnoy-kommercii/

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