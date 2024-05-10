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Apple извинилась за рекламу iPad, обидевшую музыкантов

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Логотип Apple на здании
Apple. Иллюстративное фото: Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images

Apple принесла извинения за новую рекламу iPad, в которой было показано уничтожение музыкальных инструментов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания Apple извинилась за рекламный ролик iPad Pro после того, как столкнулась с волной критики со стороны пользователей, которые утверждали, что данный ролик противоречит духу творчества.

"Творчество — это важная часть ДНК Apple, и для нас крайне важно создавать продукты, которые вдохновляют творческих людей по всему миру", — отметил вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Мюрен.

В одноминутной рекламе были показаны различные предметы и музыкальные инструменты, такие как пианино и гитары, а также ведра с краской и скульптуры, которые были разрушены промышленной дробилкой. Целью было продемонстрировать, насколько устойчив iPad Pro по сравнению с этими объектами.

Однако метафора не была понята пользовательским сообществом, особенно представителями музыкальной индустрии. Тор Мюрен выразил сожаление от имени компании за это недоразумение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2098145-apple-izvinilas-za-reklamu-ipad-obidevshuyu-muzykantov/

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