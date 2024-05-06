Paramount Global ведет переговоры о поглощении с Sony и Apollo
Опубликовано:
Paramount Global ведет официальные переговоры о поглощении с Sony и Apollo после того, как Paramount пропустила крайний срок слияния со Skydance, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
На прошлой неделе Paramount Global объявила, что не будет продлевать эксклюзивные переговоры о слиянии со Skydance после истечения срока действия соглашения. Skydance предложила заплатить более 2 млрд долларов за National Amusements, материнскую компанию Paramount, и поручить управление объединенной компанией Дэвиду Эллисону.
В настоящее время Paramount находится на рассмотрении предложения о покупке со стороны Sony и Apollo за 26 млрд долларов наличными.
Совет директоров Paramount официально согласился начать переговоры с Sony и Apollo.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2096774-paramount-global-vedet-peregovory-o-pogloshchenii-s-sony-i-apollo/