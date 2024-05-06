Paramount Global ведет переговоры о поглощении с Sony и Apollo

Paramount Global ведет официальные переговоры о поглощении с Sony и Apollo после того, как Paramount пропустила крайний срок слияния со Skydance, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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На прошлой неделе Paramount Global объявила, что не будет продлевать эксклюзивные переговоры о слиянии со Skydance после истечения срока действия соглашения. Skydance предложила заплатить более 2 млрд долларов за National Amusements, материнскую компанию Paramount, и поручить управление объединенной компанией Дэвиду Эллисону.

В настоящее время Paramount находится на рассмотрении предложения о покупке со стороны Sony и Apollo за 26 млрд долларов наличными.

Совет директоров Paramount официально согласился начать переговоры с Sony и Apollo.