Илон Маск заявил, что хочет больше полномочий в Tesla

Илон Маск заявил, что электромобили должны стать неприоритетными для Tesla, а компания должна сосредоточиться на разработке робототехники, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В последние годы Маск неоднократно высказывался, что не желает оставаться генеральным директором Tesla. Тем не менее, недавно он заявил совету директоров, что если ему не будут предоставлено больше полномочий внутри Tesla, он найдет другую компанию для реализации своих идей.

По словам Маска, Tesla должна стать совершенно иной компанией в новом мире, который напоминает мир научной фантастики с гуманоидными роботами и роботакси.

Теперь Маск описывает потенциал Tesla как смесь облачного бизнеса Uber, Airbnb и Amazon. По его мнению, компания будет владеть автомобилями, используемыми в качестве кибертакси, и продавать их владельцам, которые, в свою очередь, смогут использовать их в качестве роботакси.

Он предполагает, что бортовые компьютеры автомобилей, когда они не используются, будут задействованы для облачных сервисов.