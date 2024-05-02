Tesla отказалась принимать студентов на стажировки из-за снижения расходов

Tesla отменила прием стажеров на летние стажировки всего за несколько недель до их начала, что стало частью стратегии компании по сокращению расходов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Студент Университета Майами Джошуа Шрайбер поделился, что уже потратил несколько тысяч долларов на жилье, находящееся недалеко от штаб-квартиры Tesla. Тем не менее, его стажировка была отменена компанией.

В настоящее время сотни студентов из разных штатов США столкнулись с необходимостью поиска нового места для стажировки. При этом до окончания учебного года и начала стажировки остается совсем немного времени.

В прошлом месяце генеральный директор компании Илон Маск объявил, что Tesla приняла трудное решение сократить штат сотрудников на 10% по всему миру.

С тех пор несколько руководителей покинули компанию, поскольку Маск настаивал на дальнейших сокращениях. Большая часть персонала подразделения Supercharger, где работают 500 человек, а также недавно созданного маркетингового подразделения также попали под сокращение.

Источники, близкие к Маску, сообщили, что миллиардер настроен решительно сократить количество сотрудников на фоне снижения продаж электромобилей. Они уточнили, что Маск планирует сократить штат на 20%.