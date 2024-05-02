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Tesla отказалась принимать студентов на стажировки из-за снижения расходов

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Машина стоит возле здания с надписью Tesla
Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Tesla отменила прием стажеров на летние стажировки всего за несколько недель до их начала, что стало частью стратегии компании по сокращению расходов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Студент Университета Майами Джошуа Шрайбер поделился, что уже потратил несколько тысяч долларов на жилье, находящееся недалеко от штаб-квартиры Tesla. Тем не менее, его стажировка была отменена компанией.

В настоящее время сотни студентов из разных штатов США столкнулись с необходимостью поиска нового места для стажировки. При этом до окончания учебного года и начала стажировки остается совсем немного времени.

В прошлом месяце генеральный директор компании Илон Маск объявил, что Tesla приняла трудное решение сократить штат сотрудников на 10% по всему миру.

С тех пор несколько руководителей покинули компанию, поскольку Маск настаивал на дальнейших сокращениях. Большая часть персонала подразделения Supercharger, где работают 500 человек, а также недавно созданного маркетингового подразделения также попали под сокращение.

Источники, близкие к Маску, сообщили, что миллиардер настроен решительно сократить количество сотрудников на фоне снижения продаж электромобилей. Они уточнили, что Маск планирует сократить штат на 20%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2094536-tesla-otkazalas-prinimat-studentov-na-stazhirovki-iz-za-snizheniya-rashodov/

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