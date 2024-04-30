Прибыль Samsung выросла в четыре раза по сравнению с прошлым годом благодаря ИИ

Прибыль южнокорейского технологического гиганта Samsung выросла в четыре раза по сравнению с прошлым годом, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Крупнейший в мире производитель микросхем сообщил о чистой прибыли в 6,62 трлн вон (4,8 млрд долларов) в третьем квартале 2024 года по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 5,63 трлн вон. Это более чем в четыре раза превышает прибыль компании годом ранее.

Данные результаты подчеркивают высокий спрос на микросхемы, которые используются в современной электронике, а также в разработке искусственного интеллекта. На фоне известия о росте прибыли акции компании подскочили на 2,4%.

Samsung, который также является крупнейшим в мире производителем смартфонов, пытается справиться со спадом спроса на данные устройства, вызванным глобальной экономической неопределенностью.

В 2023 году общая операционная прибыль компании упала до 15-летнего минимума после того, как ее полупроводниковое подразделение сообщило об убытке в 14,9 трлн вон.

Однако данное направление деятельности компании восстановилось после выпуска чат-бота с ИИ ChatGPT от OpenAI.