Искусственный интеллект помог Microsoft увеличить прибыль в 2024 году

Акции Microsoft выросли на 5% в первом квартале 2024 года благодаря инвестициям в технологию искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно заявлению компании, общий доход Microsoft за первый квартал 2024 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 21,94 млрд долларов, или 2,94 доллара на акцию, по сравнению с 18,30 млрд долларов, или 2,45 долларов на акцию за аналогичный период прошлого года.

Что касается прогноза, финансовый директор Microsoft Эми Худ заявила, что выручка за четвертый квартал финансового года составит 64 млрд долларов.

"В настоящее время краткосрочный спрос на ИИ немного превышает наши доступные мощности", — сказал Худ.

Microsoft увеличивает свои капитальные затраты, чтобы обеспечить Nvidia графические процессоры для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта.