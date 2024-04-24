Tesla столкнулась с самым большим падением выручки за 12 лет. При этом акции компании растут благодаря обещанию Илона Маска выпустить дешевые электрокары, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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23 апреля в Tesla заявили, что по итогам первого квартала 2024 года компания столкнулась со снижением выручки на 9% в годовом исчислении. Это самое большое падение с 2012 года.

Производитель электромобилей сообщил о выручке в размере 21,3 млрд долларов за первый квартал, или около 45 центов на акцию. Аналитики прогнозировали, что выручка компании составит 22,15 млрд долларов, около 51 цента на акцию. При этом акции Tesla взлетели на 16%.

Представители компании из Остина, штат Техас, заявили, что в низкой выручке виноваты многочисленные проблемы, в том числе конфликт в Красном море, пожар на заводе Gigafactory в Берлине, рост производственных затрат и снижение потребительского спроса на электромобили.

При этом акции компании продолжают расти, поскольку не так давно Илон Маск пообещал, что Tesla начнет производить более дешевые электрокары к началу 2025 года.