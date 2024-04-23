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Крупнейший банк Европы продал акции Tesla, Apple и Microsoft

Опубликовано:

Человек перед зданием Apple
Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto / Barcroft Media via Getty Images

Крупнейший банк Европы продал акции Tesla, Apple и Microsoft, при этом удвоив инвестиции в компанию-разработчика программного обеспечения Palantir, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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DNB Asset Management сократила свои доли в компаниях Apple, Microsoft и Tesla, входящих в "Великолепную семерку" технологических гигантов, за первые три месяца 2024 года. Об этом говорится в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

За тот же период инвестиционное подразделение крупнейшего банка Норвегии удвоило свои активы в Palantir Technologies, производителя программного обеспечения для анализа данных.

DNB, которая управляет 945 млрд норвежских крон (86 млрд долларов), отказалась предоставить комментарии относительно своей стратегии инвестиций в технологии.

Вместо того чтобы сохранить свои позиции в компаниях "Великолепной семерки", DNB удвоила ставку на Palantir. Компания-разработчик программного обеспечения для управления данными достигла рекордной прибыли за последний квартал 2023 года, поскольку спрос на ИИ увеличил ее выручку. В четвертом квартале 2023 года выручка компании составила 608 млн долларов, что на 9% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2089532-krupneyshiy-bank-evropy-prodal-aktsii-tesla-apple-i-microsoft/

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