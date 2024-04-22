Акционеры Tesla готовятся к худшим показателям за 7 лет

Акционеры Tesla готовятся к худшим показателям за последние 7 лет, поскольку производитель электрокаров борется с замедлением спроса, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Инвесторы хотят узнать, меняет ли компания кардинально свою политику, учитывая, что ранее появилась информация, согласно которой Tesla откладывает планы по выпуску дешевого электромобиля стоимостью 25 тысяч долларов. Сообщалось, что вместо этого компания сосредоточится на развитии функции беспилотного вождения в роботакси.

При этом гендиректор компании Илон Маск отрицал изменение планов по выпуску дешевой модели Model 2. Он заявил, что акцент на автономности был очевидным шагом, и на прошлой неделе объявил, что роботакси Tesla будет запущено 8 августа.

Инвесторы, которые уже столкнулись с неуклонно падающими ценами на акции и спорным решением по переносу штаб-квартиры компании из Делавэра в Техас, пытаются решить еще одну загадку: станет ли Tesla крупным производителем или мелким поставщиком автономных технологий.

Джеймс Андерсон, управляющий партнер Lingotto Investment Management, владеющей акциями Tesla, заявил, что публичная презентация роботакси в августе "вполне может стать переломным моментом для давно обещанной" технологии беспилотного вождения.