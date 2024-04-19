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Netflix привлекла самое большое количество новых подписчиков с начала пандемии

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Надпись Netflix на телевизоре
Netflix. Иллюстративное фото: pexels.com

Число новых подписчиков Netflix достигло 9,33 млн с начала 2024 года. В компании заявили, что в следующем году прекратят отчитываться о приросте подписчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В первом квартале 2024 года Netflix удалось привлечь 9,33 млн новых клиентов, что почти вдвое превышает предсказания аналитиков, которые ожидали прироста на уровне 4,84 млн человек. По данным Netflix, новых подписчиков стало больше по всему миру, однако самый сильный рост был замечен в США и Канаде. Новые подписчики также помогли компании превзойти прогнозы по продажам и прибыли.

Представители Netflix также объявили, что с 2025 года компания перестанет сообщать о ежеквартальном приросте клиентов и доходе на одного подписчика. Эти показатели долгое время были основным способом оценки эффективности компании на Уолл-стрит.

Теперь Netflix пытается сместить акцент на традиционные показатели, такие как продажи и прибыль. Руководство продолжит сообщать об основных достижениях вв. сфере привлечения подписчиков.

Netflix оправилась от спада 2021-2022 годов и продемонстрировала самый быстрый рост с начала пандемии COVID-19. По мнению аналитиков Bloomberg, рост также связан с тем, что Netflix запретила делиться своей учетной записью с родными и друзьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2087654-netflix-privlekla-samoe-bolshoe-kolichestvo-novyh-podpischikov-s-nachala-pandemii/

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