Microsoft инвестирует в ИИ-компанию из Арабских Эмиратов

Microsoft инвестирует 1,5 млрд долларов в крупнейшую компанию в сфере искусственного интеллекта из Арабских Эмиратов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В рамках соглашения президент Microsoft Брэд Смит присоединится к совету директоров компании G42, а разработчики компании из ОАЭ будут использовать облачный сервис Azure от Microsoft для своих приложений искусственного интеллекта.

Данное соглашение укрепляет партнерство между двумя компаниями, оно было подписано после консультаций с правительствами ОАЭ и США. Этот факт Брэд Смит и генеральный директор G42 Пэн Сяо отдельно подчеркнули после объявления о сделке.

"Правительство США настоятельно рекомендовало Microsoft продвинуться вперед в этом процессе. Руководство страны понимает важность укрепления деловых связей между США и ОАЭ", — сказал Смит.

G42 является лидером в продвижении искусственного интеллекта в ОАЭ. Партнерские отношения G42 с Microsoft также означают сотрудничество арабской компании с OpenAI, создателем ChatGPT.