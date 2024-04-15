Поставки iPhone упали на 10% в первом квартале 2024 года

Поставки iPhone в первом квартале 2024 года упали на 10% из-за снижения интереса к Apple в Китае по сравнению с устройствами от местных компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По предварительным данным IDC, компании, занимающейся исследованием рынка, за первые три месяца 2024 года Apple отгрузила 50,1 млн экземпляров iPhone, что ниже прогнозов аналитиков Bloomberg, ожидавших поставки в 51,7 млн единиц смартфонов за этот период.

Возрождение производства Huawei Technologies и запрет Пекина на использование иностранных устройств на рабочих местах могли негативно повлиять на продажи iPhone. Жители Китая предпочли более активно покупать смартфоны на базе Android от местных производителей.

Тем временем Samsung сообщила о поставках 60,1 млн смартфонов в прошлом квартале. Это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако результаты южнокорейской компании превосходят результаты Apple.

"Рынок смартфонов преодолел турбулентность последних двух лет и стал более устойчивым. И хотя Apple и Samsung продемонстрировали отрицательный рост в первом квартале, Samsung в целом оказалась в более прочной позиции", — отметила Набила Попал, директор по исследованиям IDC.