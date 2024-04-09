Успешность социальной сети Дональда Трампа Truth Social проанализировали эксперты

Социальная сеть Дональда Трампа Truth Social в 2023 году смогла заработать лишь 4 млн долларов, однако в этом году руководство надеется на большее, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно отчету, опубликованному изданием QSR, социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа в прошлом году принесла всего лишь 4 млн долларов дохода — примерно столько же, сколько зарабатывает типичный ресторан McDonald's, открытый по франшизе.

Но это не помешало Trump Media & Technology Group, которая управляет Truth Social, предоставить Трампу пакет акций стоимостью в миллиарды долларов, а также выплатить своим лидерам миллионы долларов в виде зарплат, бонусов и акций, согласно документам, предоставленным Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В компании Trump Media, базирующейся в Сарасоте (штат Флорида), работает всего 36 сотрудников, и в прошлом году она потеряла 58 млн долларов, как показывают документы. По оценкам аналитиков Likeweb, трафик Truth Social составляет менее 1% от трафика Reddit, платформы, которая в прошлом году получила доход в размере 800 млн долларов.

При этом последний скачок на фондовом рынке привел к тому, что стоимость Trump Media превысила 5 млрд долларов, что близко к рыночной стоимости Macy's, Columbia Sportswear и Alaska Airlines, которые зарабатывают миллиарды долларов в год.

Сообщается, что в текущем году компания может принести еще больше прибыли топ-менеджерам, если текущая ситуация на рынке сохранится.