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Успешность социальной сети Дональда Трампа Truth Social проанализировали эксперты

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brett Carlsen/Bloomberg/Getty Images

Социальная сеть Дональда Трампа Truth Social в 2023 году смогла заработать лишь 4 млн долларов, однако в этом году руководство надеется на большее, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно отчету, опубликованному изданием QSR, социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа в прошлом году принесла всего лишь 4 млн долларов дохода — примерно столько же, сколько зарабатывает типичный ресторан McDonald's, открытый по франшизе.

Но это не помешало Trump Media & Technology Group, которая управляет Truth Social, предоставить Трампу пакет акций стоимостью в миллиарды долларов, а также выплатить своим лидерам миллионы долларов в виде зарплат, бонусов и акций, согласно документам, предоставленным Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В компании Trump Media, базирующейся в Сарасоте (штат Флорида), работает всего 36 сотрудников, и в прошлом году она потеряла 58 млн долларов, как показывают документы. По оценкам аналитиков Likeweb, трафик Truth Social составляет менее 1% от трафика Reddit, платформы, которая в прошлом году получила доход в размере 800 млн долларов.

При этом последний скачок на фондовом рынке привел к тому, что стоимость Trump Media превысила 5 млрд долларов, что близко к рыночной стоимости Macy's, Columbia Sportswear и Alaska Airlines, которые зарабатывают миллиарды долларов в год.

Сообщается, что в текущем году компания может принести еще больше прибыли топ-менеджерам, если текущая ситуация на рынке сохранится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2081399-uspeshnost-sotsialnoy-seti-donalda-trampa-truth-social-proanalizirovali-eksperty/

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