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Tesla снизила цены на самую продаваемую модель электрокара

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Электромобиль Tesla на заправке
Tesla. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Tesla резко снизила цену на самый продаваемый электрический кроссовер Model Y, пытаясь избавиться от крупнейших в истории компании складских запасов, передает NUR.KZ со ссылкой Quartz.

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Автопроизводитель из Остина (штат Техас) снизил цены на электромобили после того, как в первом квартале 2024 года компания произвела на 46 561 автомобиль больше, чем было поставлено потребителям. Это означает, что компания произвела больше автомобилей, чем когда-либо прежде.

Цены на Model Y Long Range и Model Y Performance будут снижены на 5000 долларов.

Ранее в Tesla заявляли, что закрытие завода в Германии было спровоцировано глобальным спадом продаж. После этого компания переориентировала завод во Фримонте (штат Калифорния) на выпуск обновленного седана Model 3.

"Разница между количеством автомобилей, произведенных и проданных Tesla за последний квартал, говорит, что поставки в первом квартале не соответствовали уровню спроса", — заявил Райан Бринкман, аналитик JPMorgan Chase & Co.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2080718-tesla-snizila-tseny-na-samuyu-prodavaemuyu-model-elektrokara/

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