Илон Маск повысил зарплаты инженеров Tesla, занятых в сфере ИИ

Илон Маск повысил зарплату работникам Tesla, занятым разработкой искусственного интеллекта, из-за опасений, что их может переманить OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Гендиректор Tesla заявил, что OpenAI пытается агрессивно переманить инженеров Tesla, предлагая им огромные гонорары. В ответ на это компания-производитель электрокаров решила предложить своим сотрудникам более высокие зарплаты, чтобы те не задумались об увольнении.

"Борьба за инженеров в сфере искусственного интеллекта — это самая сумасшедшая война талантов, которую я когда-либо видел", — заявил Илон Маск.

В компании OpenAI пока никак не прокомментировали замечания гендиректора Tesla, который заявил, что компания-разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT пытается переманить его сотрудников.

Журналисты WSJ отмечают, что популярность искусственного интеллекта усилила конкуренцию за таланты в Кремниевой долине. Стартапы конкурируют с признанными технологическими гигантами в гонке за создание следующего большого проекта в данной отрасли.