Amazon выделила еще 2,75 млрд долларов конкуренту OpenAI на рынке ИИ

Amazon выделила еще 2,75 млрд долларов стартапу Anthropic, занимающемуся разработками в сфере искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Данная сделка является крупнейшей венчурной инвестицией Amazon за всю историю компании. Общая сумма инвестиций в Anthropic достигла 4 млрд долларов. В настоящее время стартапы в области искусственного интеллекта активно заключают соглашения с технологическими гигантами. Google, Microsoft, Amazon и другие делают ставку на развитие данной технологии.

Изначально Amazon инвестировала в стартап 1,25 млрд долларов в сентябре прошлого года и оставила за собой право увеличить сумму инвестиций до 4 млрд долларов до конца марта 2024 года.

Anthropic также удалось привлечь сотни миллионов долларов от венчурных капиталистов. По данным источников FT, по итогам этих сделок в распоряжении Anthropic могут оказаться миллиарды долларов, которые можно использовать для облачных и вычислительных услуг. Общая сумма может достигать 18 млрд долларов.

Anthropic была основана в 2021 году группой исследователей, которые покинули OpenAI. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско считается наиболее вероятным крупным конкурентом OpenAI в этом секторе. Последняя модель генеративного искусственного интеллекта Claude 3 от данного стартапа превосходит ChatGPT4 от OpenAI по ряду отраслевых показателей.