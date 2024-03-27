Акции социальной сети Дональда Трампа Truth Social выросли на 16% в первый же день торгов
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Акции социальной сети Дональда Трампа Truth Social выросли на 16% в первый день торгов, еще больше увеличивая состояние экс-президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Рост акций Truth Social, социальной сети Дональда Трампа, составил 16% в первый день торгов, увеличив состояние кандидата в президенты США. При этом остается открытым вопрос, как скоро Трамп сможет воспользоваться своей долей в компании, которая составляет примерно 4,5 млрд долларов.
Это зависит от решения совета директоров материнской компании Truth Social. В группу входят сын Дональда Трампа, трое бывших членов его администрации и бывший конгрессмен, который сыграл ведущую роль в защите бывшего президента в его первом судебном процессе по импичменту.
Trump Media & Technology Group, материнская компания Truth Social начала торги во вторник под тикером DJT, инициалами Трампа. Акции компании взлетели на 59% после открытия торгов и колебались в течение дня, прежде чем опустились значительно ниже своего пика после бурной торговой сессии.
По своей оценке Truth Social в настоящее время находится на одном уровне с такими признанными компаниями, как U.S.Steel, Skechers и инвестиционный банк Jefferies. Компания активно пытается привлечь пользователей и рекламодателей, чтобы конкурировать с более крупными платформами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2073969-aktsii-sotsialnoy-seti-donalda-trampa-truth-social-vyrosli-na-16-v-pervyy-zhe-den-torgov/