Акции социальной сети Дональда Трампа Truth Social выросли на 16% в первый же день торгов

Акции социальной сети Дональда Трампа Truth Social выросли на 16% в первый день торгов, еще больше увеличивая состояние экс-президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Рост акций Truth Social, социальной сети Дональда Трампа, составил 16% в первый день торгов, увеличив состояние кандидата в президенты США. При этом остается открытым вопрос, как скоро Трамп сможет воспользоваться своей долей в компании, которая составляет примерно 4,5 млрд долларов.

Это зависит от решения совета директоров материнской компании Truth Social. В группу входят сын Дональда Трампа, трое бывших членов его администрации и бывший конгрессмен, который сыграл ведущую роль в защите бывшего президента в его первом судебном процессе по импичменту.

Trump Media & Technology Group, материнская компания Truth Social начала торги во вторник под тикером DJT, инициалами Трампа. Акции компании взлетели на 59% после открытия торгов и колебались в течение дня, прежде чем опустились значительно ниже своего пика после бурной торговой сессии.

По своей оценке Truth Social в настоящее время находится на одном уровне с такими признанными компаниями, как U.S.Steel, Skechers и инвестиционный банк Jefferies. Компания активно пытается привлечь пользователей и рекламодателей, чтобы конкурировать с более крупными платформами.