США собираются выделить 6 млрд долларов для поддержки американского бизнеса Samsung

Правительство США намерено выделить 6 млрд долларов для поддержки американского бизнеса южнокорейской компании Samsung, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, финансирование будет выделено в рамках закона США о развитии полупроводниковой промышленности, принятого в 2022 году. Ожидается, что Министерство торговли объявит об этом проекте в течение ближайших нескольких недель.

Инвестиции будут включать в себя 6 млрд долларов для Samsung, а также 5 млрд долларов для азиатского конкурента Samsung, компании Taiwan Semiconductor Manufacturing.

В 2021 году Samsung объявила о запуске завода по производству полупроводников стоимостью 17 млрд долларов в Тейлоре, штат Техас, рядом с существующим заводом Samsung в Остине. Пока неясно, куда будут направлены инвестиции, полученные от правительства США, однако ожидается, что данные деньги могут быть направлены в эти проекты.

Ожидаемое объявление представляет собой лишь предварительное соглашение, которое еще может измениться. Окончательное решение еще не принято. Samsung и Министерство торговли отказались от комментариев, а Белый дом не ответил на запрос о комментариях.