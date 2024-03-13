Производитель смартфонов с ИИ из Китая готовится к первому IPO

Компания по производству смартфонов с искусственным интеллектом DreamSmart Group готовится к первому публичному размещению акций, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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DreamSmart Group, производитель смартфонов, который в прошлом году сосредоточился на разработке искусственного интеллекта для мобильных устройств, выбрал банки для подготовки к первичному публичному размещению акций в Гонконге. Стоимость IPO может составить более 15 млрд юаней (2,1 млрд долларов).

По данным источников Bloomberg, стартап, стоящий за популярным брендом смартфонов Meizu, работает с China International Capital и Huatai Securities над потенциальной продажей акций в этом году. Компания, принадлежащая китайскому автопроизводителю Zhejiang Geely Holdings Group, может запросить оценку предложения в 20 млрд юаней, в зависимости от рыночных условий.

Источники также сообщают, что обсуждения продолжаются, а детали IPO, включая состав и размер банков, могут измениться. Представитель DreamSmart отказался от комментариев, а представители CICC и Huatai не ответили на запросы о комментариях.

Основанная два десятилетия назад как поставщик музыкальных MP3-плееров, компания Meizu была одним из пионеров тогда еще зарождающейся китайской индустрии смартфонов. Автомобильная компания миллиардера Ли Шуфу Zhejiang Geely Holding Group приобрела бренд в 2022 году и начала разработку искусственного интеллекта примерно в то же время, когда ChatGPT взял эту концепцию на вооружение.