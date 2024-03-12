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Airbnb запретила камеры наблюдения в арендных квартирах

Опубликовано:

Человек открывают ключем дверь квартиры
Квартира. Иллюстративное фото: pixabay.com

Платформа для поиска арендного жилья Airbnb запретила собственникам недвижимости со всего мира устанавливать в квартирах камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Изменения вступят в силу 30 апреля. Представители Airbnb заявили, что отдают приоритет безопасности и конфиденциальности пользователей, поэтому правила использования камер наблюдения были изменены для потребителей по всему миру.

"Изменения были внесены по согласованию с постоянными пользователями, собственниками недвижимости и экспертами по конфиденциальности.

Мы будем продолжать получать обратную связь, чтобы гарантировать работу новых правил в глобальном масштабе", — заявила Джунипер Даунс, руководитель отдела политики сообщества и партнерства Airbnb.

Airbnb разрешила использование камер видеонаблюдения в общественных местах, таких как коридоры и гостиные, при условии, что расположение камер будет указано на странице с объявлением.

Ранее пользователи Airbnb неоднократно жаловались на наличие скрытых камер видеонаблюдения в арендованных квартирах. В случае выявления нарушения новых правил компании со стороны владельца недвижимости, он может потерять свою учетную запись в Airbnb.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2066691-airbnb-zapretila-kamery-nablyudeniya-v-arendnyh-kvartirah/

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