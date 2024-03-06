Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

OpenAI ответила на иск, поданный Илоном Маском против стартапа

Опубликовано:

Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

OpenAI ответила на иск, поданный Илоном Маском против компании, в котором бизнесмен утверждает, что разработчик ChatGPT отклонился от своей основной миссии, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На прошлой неделе Илон Маск подал иск против OpenAI, генерального директора компании Сэма Альтмана и президента Грега Брокмана, утверждая, что стартап отклонился от своей миссии по созданию ответственного ИИ и стал обязанным корпорации Microsoft, своему крупнейшему инвестору.

После этого в OpenAI заявили, что Маск затаил обиду на компанию из-за того, что ему не удалось сделать данный стартап частью Tesla.

Представители OpenAI опубликовали переписку с Маском, которая велась в электронной почте. В своих письмах миллиардер поддерживал планы компании и говорил, что у нее есть все перспективы превзойти по прибыли Google.

Согласно сообщению в блоге, OpenAI собрала менее 45 млн долларов от Маска и более 90 млн долларов от других инвесторов.

"Нам грустно, что человек, которым мы глубоко восхищаемся, сказал нам, что мы потерпим неудачу, основал компанию-конкурента, а затем подал на нас в суд, когда мы начали добиваться значительного прогресса", — заявили в OpenAI.

В своем иске Маск утверждает, что тесные отношения стартапа с Microsoft подорвали его первоначальную миссию по созданию технологий с открытым исходным кодом, свободных от неправомерного корпоративного влияния. По его словам, OpenAI превратилась де-факто в дочернюю компанию с закрытым исходным кодом, что может представлять опасность для всей отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2064793-openai-otvetila-na-isk-podannyy-ilonom-maskom-protiv-startapa/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.