OpenAI ответила на иск, поданный Илоном Маском против стартапа

OpenAI ответила на иск, поданный Илоном Маском против компании, в котором бизнесмен утверждает, что разработчик ChatGPT отклонился от своей основной миссии, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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На прошлой неделе Илон Маск подал иск против OpenAI, генерального директора компании Сэма Альтмана и президента Грега Брокмана, утверждая, что стартап отклонился от своей миссии по созданию ответственного ИИ и стал обязанным корпорации Microsoft, своему крупнейшему инвестору.

После этого в OpenAI заявили, что Маск затаил обиду на компанию из-за того, что ему не удалось сделать данный стартап частью Tesla.

Представители OpenAI опубликовали переписку с Маском, которая велась в электронной почте. В своих письмах миллиардер поддерживал планы компании и говорил, что у нее есть все перспективы превзойти по прибыли Google.

Согласно сообщению в блоге, OpenAI собрала менее 45 млн долларов от Маска и более 90 млн долларов от других инвесторов.

"Нам грустно, что человек, которым мы глубоко восхищаемся, сказал нам, что мы потерпим неудачу, основал компанию-конкурента, а затем подал на нас в суд, когда мы начали добиваться значительного прогресса", — заявили в OpenAI.

В своем иске Маск утверждает, что тесные отношения стартапа с Microsoft подорвали его первоначальную миссию по созданию технологий с открытым исходным кодом, свободных от неправомерного корпоративного влияния. По его словам, OpenAI превратилась де-факто в дочернюю компанию с закрытым исходным кодом, что может представлять опасность для всей отрасли.