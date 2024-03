Microsoft ответила на иск журналистов против искусственного интеллекта

Microsoft подала ходатайство о прекращении дела о нарушении авторских прав, инициированного газетой The New York Times против компании OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Технологический гигант Microsoft, являющийся крупным инвестором компании-разработчика ChatGPT OpenAI, подал ходатайство в суд Манхэттена. В нем компания, инвестировавшая в ИИ 13 млрд долларов, высмеяла редакцию, заявив, что сотрудники The New York Times выдвигают нереалистичные футурологические теории.

Times стала первой крупной медиакомпанией США, которая в декабре подала в суд на OpenAI и Microsoft, обвинив технологические компании в незаконном копировании миллионов статей для обучения чат-ботов с искусственным интеллектом.

Новостная организация, требующая возмещения ущерба на миллиарды долларов, заявила, что обе компании воспользовались огромными инвестициями The Times в новостной контент, используя его для создания своего продукта без разрешения или оплаты.

В своем ответном ходатайстве Microsoft заявила, что закон об авторском праве не является препятствием для большой языковой модели. В компании заявили, что журналисты выдвигают нереалистичные футурологические теории, заявляя, что искусственный интеллект может быть опасен для их деятельности.